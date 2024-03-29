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Йохауг — после чемпионата Норвегии: я мало тренируюсь, в среднем — по 10-15 часов в неделю

Йохауг — после чемпионата Норвегии: я мало тренируюсь, в среднем — по 10-15 часов в неделю
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг, четырёхкратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира, рассказала о своём текущем графике тренировок после победы в разделке на 30 км на чемпионате Норвегии с преимуществом почти в три минуты. Спортсменка возобновила профессиональную карьеру в начале марта.

«Честно говоря, я мало тренируюсь. Это правда, в среднем я работаю по 10-15 часов в неделю начиная с января. Бывает, что я тренируюсь по 20 часов, но осенью могла и по 5-10. Сейчас я работаю иначе, чем раньше, потому что семья влияет на процесс. У меня гораздо меньше тяжёлых и интенсивных сессий, меньше длительных тренировок, потому что всё меняется, когда у тебя есть дети», — приводит слова спортсменки Dagbladet.

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