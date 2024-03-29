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«Нужно идти только вперёд, напролом». Большунов — о 23 победах в сезоне

«Нужно идти только вперёд, напролом». Большунов — о 23 победах в сезоне
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Российский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о состоянии перед финалом Альфа-Банк Кубка России в Кировске (Мурманская область), а также прокомментировал завоевание 23 золотых медалей на соревнованиях в этом сезоне.

«После чемпионата России у меня было четыре дня на отдых. Я с нетерпением ждал отъезда в Кировск, даже хотелось билеты поменять, чтобы пораньше сюда приехать. В Москве хоть и весна и даже мне ещё покататься удалось, но здесь просто зимняя сказка. Всегда с нетерпением сюда приезжаю, с радостью и с большими ожиданиями.

Что касается самочувствия, пока не скажу, что оно оптимальное. Чтобы набрать хорошие кондиции, нужно ещё пару тренировок здесь сделать, а дальше посмотрим.

Как стали возможными 23 победы в сезоне? Да всё возможно. Главное, ставить перед собой цель и никогда не сворачивать со своего пути, потому что бывают всякие болячки, препятствия. Их нужно преодолеть, идти только вперёд, напролом, несмотря ни на что», — приводит слова спортсмена «Народное телевидение Хибины».

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