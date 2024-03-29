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Большунов: в Кировске есть условия, чтобы провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски»

Большунов: в Кировске есть условия, чтобы провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски»
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Российский лыжник Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион и чемпион мира, рассказал о своём отношении к гонке в гору, которая пройдёт в рамках финала Альфа-Банк Кубка России в Кировске (Мурманская область).

«Это новинка, да. В прошлом сезоне это была моя идея — я предложил Юрию Викторовичу Бородавко провести гонку, которая бы отличалась от наших стандартных и довольно однотипных. В Кировске есть все условия, и чтобы марафон по ущелью проводить, и горнолыжный склон, куда можно забраться и провести гонку, аналогичную финалу «Тур де Ски». Кировск — одно из немногих мест, где ты высказываешь идею, а она воплощается. Наверное, так сошлось просто, но рад, что меня услышали.

Мне кажется, гонка будет сложной. Это горнолыжная трасса, подъём там 3 км, а это всегда непросто», — приводит слова спортсмена «Народное телевидение Хибины».

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