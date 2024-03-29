Эмиль Иверсен: если выиграю золото на ЧМ в Тронхейме — завершу карьеру через секунду

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен, четырёхкратный чемпион мира, подвёл итоги сезона-2023/2024 и рассказал о планах о завершении профессиональной спортивной карьеры.

«Энергия совершенно закончилась к чемпионату Норвегии. Вот так вот. Это было жёстко. Мой организм вообще не работал. В прошлом году у меня было много вопросов к состоянию, даже думал, что болен.

На Пасху я уеду в Мерокер кататься на лыжах. Будут длительные прогулки, закуски, вечером, возможно, что-то вкусненькое в бокале. Пока идёт снег, буду много времени проводить на лыжне.

У меня осталось очень мало времени в моей замечательной лыжной карьере. Я намерен максимально выложиться в следующем году. Очень мотивирован.

Планы? Хочу купить трактор и копать землю в Тронхейме. Это то, чего я хочу больше всего. Мне нравится работать. Я работал на ферме. Жду возможности рано встать и проложить усилия для кого-то другого.

Я ещё не принял решение о завершении карьеры. Если я выиграю золото на чемпионате мира в Тронхейме, то завершу карьеру через секунду. Если возьму медаль, то останусь ещё на год. Если будет совсем плохо, то сдамся. Посмотрим. Вам остаётся только ждать», — приводит слова Иверсена TV2.