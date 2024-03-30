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Владелец «Малиновки» потребовал от детских тренеров извинений за контрольную тренировку

Владелец «Малиновки» потребовал от детских тренеров извинений за контрольную тренировку
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Владелец центра лыжного спорта «Малиновка», где проходил чемпионат России – 2024, Владимир Буторин потребовал от детских тренеров извинений за контрольную тренировку.

«На протяжении недели с 16 по 22 марта мы с вами наслаждались зрелищными соревнованиями чемпионата России по лыжным гонкам, и, уверен, все испытывали гордость за нашу Малиновку, наш Устьянский округ!

Состязания ведущих российских лыжников в прямом эфире транслировал федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ», ведущий комментатор которого, заслуженный журналист РФ Дмитрий Губерниев неоднократно давал высокую оценку и малиновским трассам, и качеству подготовки чемпионата в целом. При этом, поверьте, организовать, подготовить и провести чемпионат такого уровня было очень непросто. Группа компаний УЛК вложила свои и привлекла спонсорские средства на подготовку — 8 млн рублей. Помимо этого, специалисты нашего предприятия непосредственно занимались подготовкой территории Малиновки к соревнованиям.

К сожалению, два заключительных дня чемпионата не состоялись — после страшного теракта в Москве вечером 22 марта и объявления траура по всей стране губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским было принято решение завершить чемпионат России раньше и не проводить 23 и 24 марта мужской и женский марафоны. И это было правильным решением!

25 марта глава Устьянского округа Сергей Александрович Котлов своим распоряжением продлил ограничения на проведение культурно-массовых, спортивных и физкультурных мероприятий на территории Устьянского муниципального округа до 31 марта. Для того чтобы оценить ситуацию и принять дополнительные меры безопасности на объектах проведения массовых мероприятий.

В то же самое время с 25 марта должен был стартовать лыжный фестиваль «Кубок Устьи». Его организаторы Елена и Николай Счастливые ещё в субботу утром были предупреждены о том, что все соревнования в эти дни должны быть отменены, о чём необходимо незамедлительно проинформировать участников. Но запрет был ими проигнорирован! Информация об отмене соревнований в официальной группе Кубка Устьи в соцсетях появилась только во второй половине дня в понедельник, уже в тот момент, когда вовсю шли заезды участников.

Несмотря на официальный документ, которым в данном случае является распоряжение главы округа о запрете проведения соревнований, тренерский совет Кубка Устьи принял решение соревнования проводить. Не согласовав данное мероприятие ни с главой округа, ни с председателем наблюдательного совета СШОР, в среду более 100 лыжников, их родители и тренеры зашли на стадион в Кононовской без разрешения, игнорируя замечания сотрудников и даже угрожая им. Наплевав на все запреты, соревнования Кубка Устьи были проведены. В соцсетях их попытались назвать тренировкой, но сами лыжники начали выкладывать фото и комментарии в Сеть и демонстрировать победы на Кубке Устьи.

В результате в интернете на всю страну разразился скандал. Организаторов Кубка Устьи, приезжих тренеров и постоянных «диванных критиков» в соцсетях поддержали владельцы гостиниц и частных домов в Кононовской (О.Д. Ворьбьёва, Л.В. Басклеева, В.А. Хромов, В.Н. Чванова и другие), которые имеют свой коммерческий интерес в этой истории – откажись организаторы от проведения соревнований, предпринимателям пришлось бы возвращать участникам деньги за проживание. Не разобравшись в ситуации, общую истерию в интернете поддержали родители лыжников — и теперь уже дети стали разменной монетой в этой некрасивой истории. К моему сожалению, ответственные чиновники не имеют твёрдой позиции по этому вопросу, что ещё больше подогревает скандал. Но все как будто забыли о том, что изначально со стороны супругов Счастливых и А.Б. Пеньевского было допущено нарушение законного распоряжения главы округа!

Каким бы ни было распоряжение главы, как бы мы к нему ни относились, как бы оно нам ни нравилось – оно есть! И мы все – без исключения! – должны его соблюдать.

Так, 29 и 30 марта Группа компаний УЛК планировала провести в Устьянах очень важное совещание с участием собственников и руководителей крупнейших российских лесопромышленных компаний и производителей техники, в том числе из Китая. К нам должны были приехать более 80 человек. В соответствии с распоряжением главы встречу мы отменили – все её участники выразили солидарность с таким решением.

В Березнике с 29 по 31 марта должен был проходить детский хоккейный турнир, приехать на который планировало более 100 детей с тренерами, родителями и болельщиками. Дети тоже готовились к соревнованиям. У всех тоже были заранее куплены билеты. Это мероприятие также стояло в календаре. Но по действующему распоряжению этот хоккейный турнир был отменен.

Назрел вопрос: почему на одни мероприятия запрет распространяется, а на другие нет?! Разбираться с данной ситуацией должны правоохранительные органы, и, очень надеюсь, что виновные будут наказаны.

Уважаемые земляки! Все, кому небезразлично будущее нашего округа и развитие лыжного спорта! Сегодня градус в соцсетях по этой ситуации зашкаливает. Вы не можете не понимать, что вся эта возня в интернете крайне негативно сказывается и на репутации Малиновки, и на репутации Устьянского округа и всей Архангельской области. Но самое главное – она ставит под угрозу будущее Малиновки и развитие лыжного спорта в Устьянах!

А теперь я хочу обратиться к людям, которые организовали эту грязь в соцсетях – господам Счастливым, Чвановым, Хромовым, Басклеевой, Воробьёвой, Пеньевскому и другим. В данной ситуации вы выбрали путь ультиматума – и это самая большая ошибка! По-моему, прикрываясь интересами детей, вы в первую очередь заботитесь о своей сиюминутной выгоде, а не о развитии и процветании нашего Устьянского округа. Для того чтобы урегулировать сложившуюся конфликтную ситуацию и продолжать сотрудничество, прошу вас публично принести извинения за распространение ложной информации и введение в заблуждение жителей Устьянского округа, Архангельской области и всего лыжного сообщества России», — приводит слова Буторина газета «Устьянские вести».

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