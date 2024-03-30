«Хочется рвать и метать». Губерниев высказался о скандале в «Малиновке»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением касательно скандала вокруг проведения контрольной тренировки в рамках лыжного фестиваля «Кубок Устьи» в обход запрета правительства Архангельской области на проведение массовых мероприятий из-за трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

«В данном случае было распоряжение главы Устьянского района Архангельской области, что все соревнования отменяются. Здесь было конкретное распоряжение властей. Почему оно было сделано – нужно спрашивать у руководителей района. Самовольно что-то делать ни в коем случае нельзя. Должно же быть и сопровождение медицинское, безопасность, полиция, Росгвардия и т. д. Даже если контрольная тренировка, то на тех трассах это может быть опасно. Я сейчас никого не оправдываю, потому что дети пострадали, организаторы убытки понесли, люди приехали издалека. Но тем не менее было распоряжение главы района. Конечно, когда страдают юные лыжники, хочется рвать и метать. Но в данной ситуации, а я на связи с оргкомитетом и с родителями, нужно было решать вопросы с местными властями. Самоуправство – это плохо. А если бы что-то произошло? Мы же, как обычно, задним умом крепки. Поэтому на будущее давайте интересы детей на первый план ставить. И всем чиновникам нужно думать, если ты какие-то распоряжения издаёшь. Может быть, при дополнительных мерах безопасности можно было провести соревнования. Но как бы там ни было, дети страдать не должны. Нужно в тесной связке работать местным властям, организаторам и родителям. Это не шутки», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».