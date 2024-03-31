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Вокуев и Канева победили в Мурманском лыжном марафоне на дистанции 50 км

Сегодня, 31 марта, российские лыжники Ермил Вокуев и Дарья Канева стали победителями Мурманского лыжного марафона на дистанции 50 км классическим стилем.

Результаты среди мужчин:

Ермил Вокуев (02:28:50)

Лев Новиков (отставание + 31 секунда)

Андрей Зародов (+ 4 минуты 2 секунды от лидера)

Результаты среди женщин:

Дарья Канева (02:54:55)

Мария Козекаева (отставание + 52 секунды)

Анастасия Власова (+ 1 минута 43 секунды от лидера)

Отметим, что на дистанции 25 км победу одержали Степан Малков и Карина Гончарова.

Напомним, что ранее в марте на чемпионате России в Малиновке (Архангельская область) Ермил Вокуев стал чемпионом России в гонке на 10 км классикой. Он, сам находясь вне сборной России, обошёл лидеров национальной команды — Савелия Коростелева и Алексея Червоткина.

Кроме того, это была гонка, в которой впервые за год проиграл трёхкратный Олимпийский чемпион Александр Большунов.