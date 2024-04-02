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Бородавко: меня удивило, что Коростелёв не прошёл пролог, такой большой проигрыш

Бородавко: меня удивило, что Коростелёв не прошёл пролог, такой большой проигрыш
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том, что Савелий Коростелёв и Александр Терентьев не смогли попасть в топ-30 по итогам квалификации мужского спринта свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Кировске.

«В нынешнем сезоне был проблеск на чемпионате России, где он (Терентьев) блестяще пробежал классическую эстафету на 7,5 км. Были надежды, что форма возвращается. Здесь очень большая плотность. К сожалению, он не смог попасть в тридцатку.

Меня удивило, что и Савелий Коростелёв не прошёл пролог. Всё-таки такой большой проигрыш. Савелий, по идее, должен был проходить. Я не знаю причину. Он сам лучше ответит на этот вопрос», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

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