Бородавко: Спицова увезли в клинику, у него воспалился зуб мудрости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил отсутствие лыжника Дениса Спицова в квалификации спринта свободным стилем на этапе Альфа-Банк Кубка России в Кировске.

«Вчера вечером после тренировки у него воспалился зуб мудрости. Он принял обезболивающие. Ночью всё это обострилось и даже вызывали скорую помощь. Утром его увезли в клинику. Скорее всего, сейчас уже удалили зуб. Поэтому в таком состоянии бегать невозможно. Поскольку у нас мини-тур и ты пропускаешь одну гонку, то фактически уже не допускаешься.

Побежит ли он в классике? У судей уточнили, что в классике он сможет бежать. Здорово. Понятно, что в масс-старт он не будет допущен. Ситуация такая, что нужно понять, какие последствия будут после таких сильных болей, вырванного зуба. Может быть, бежать и нельзя по медицинским показаниям», — передаёт слова Бородавко корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.