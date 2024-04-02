Сван — о целях на будущий сезон: было бы странно, если бы я не думала о спринте на ЧМ-2025

Шведская лыжница Линн Сван подвела итоги сезона-2023/2024. Спортсменка, вернувшаяся на соревнования после травмы плеча, пропустила в минувшем сезоне лишь одну гонку на Кубке мира.

«Это был первый год, когда я смогла нормально тренироваться после того, как получила травму. Я стала лучше во всём, что делала. В этом году я тренировалась, чтобы стать более целостной спортсменкой и везде поспевать. Но мне кажется, что в некоторых ситуациях я теряла свой максимальный уровень. Думаю, я набрала 98% во всех аспектах. В чём я хочу достичь 100%? Было бы странно, если бы я не думала о спринте чемпионата мира в Тронхейме, не так ли?» — приводит слова Сван Expressen.

Напомним, по итогам сезона Сван заняла второе место в общем зачёте Кубка мира среди женщин и стала лучшей в спринтерском зачёте соревнований.