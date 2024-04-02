Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка России — 2023/2024

В эти дни в Кировске (Мурманская область) проходит седьмой, заключительный этап Альфа-Банк Кубка России. По итогам состоявшейся сегодня, 2 апреля, мужской спринтерской гонки трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов досрочно стал обладателем Кубка России — 2023/2024.

По регламенту турнира за победу в гонке даётся 50 очков. В мужских соревнованиях осталось провести гонку преследования на 15 км и 10-километровый масс-старт. Большунов набрал 938 очков в общем зачёте Кубка России, а у его ближайшего преследователя Савелия Коростелёва — 700. Таким образом, даже если лидер общего зачёта не примет участия в оставшихся гонках, он всё равно станет победителем Кубка России.

Положение в общем зачёте Кубка России перед заключительными гонками:

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 938;

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 700;

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 691;

4. Илья Семиков (Республика Коми) — 572;

5. Алексей Червоткин (Архангельская область) — 538;

6. Артём Мальцев (Тюменская область) — 449.