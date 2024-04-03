Йохауг примет решение о возвращении в сборную Норвегии в конце мая или начале июня

Йорн Эрнст, менеджер четырёхкратной олимпийской чемпионки норвежской лыжницы Терезе Йохауг, сообщил, что спортсменка планирует принять решение о возможном возвращении в сборную Норвегии не раньше конца мая текущего года.

«Решение о возвращении в сборную Норвегии будет принято в конце мая или начале июня. Терезе сама так говорит. Она должна усердно тренироваться, попробовать тот режим тренировок, который необходим, чтобы достичь необходимого уровня. К тому же, у неё есть семья, ребёнок. Она использует это время, чтобы проверить, готова ли она к такому тренировочному режиму. Увидим ли мы Йохауг на презентации сборной 26 апреля? Нет, решение не будет принято раньше», — приводит слова Эрнста Adressa.

Напомним, ранее Йохауг одержала победу в коньковой разделке на 30 км на чемпионате Норвегии.