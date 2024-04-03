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Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам покинул свой пост

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам покинул свой пост
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Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Стиг Руне Квин объявил об уходе со своего поста.

«Это слишком ответственная деятельность. Когда ты путешествуешь более 150 дней в году, напряжение велико. Это было утомительно. В будущем я хочу посвятить время своим близким. Начало такого важного сезона требует от тренеров максимальной отдачи и полностью заряженного аккумулятора. Я знаю, что это будет тяжело, и я не могу продолжить работу. С меня хватит», — приводит слова Квина Adressa.

Напомним, Стиг Руне Квин работал в женской сборной Норвегии с 2022 года. В 2025 году в Тронхейме (Норвегия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Ранее сообщалось, что в сборную Норвегии может вернуться четырёхкратная олимпийская чемпионка лыжница Терезе Йохауг.

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