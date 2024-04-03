Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам покинул свой пост

Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам Стиг Руне Квин объявил об уходе со своего поста.

«Это слишком ответственная деятельность. Когда ты путешествуешь более 150 дней в году, напряжение велико. Это было утомительно. В будущем я хочу посвятить время своим близким. Начало такого важного сезона требует от тренеров максимальной отдачи и полностью заряженного аккумулятора. Я знаю, что это будет тяжело, и я не могу продолжить работу. С меня хватит», — приводит слова Квина Adressa.

Напомним, Стиг Руне Квин работал в женской сборной Норвегии с 2022 года. В 2025 году в Тронхейме (Норвегия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Ранее сообщалось, что в сборную Норвегии может вернуться четырёхкратная олимпийская чемпионка лыжница Терезе Йохауг.