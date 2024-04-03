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Савелий Коростелёв — лучший по чистому времени в гонке преследования, Большунов — третий

Савелий Коростелёв — лучший по чистому времени в гонке преследования, Большунов — третий
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В Кировске (Мурманская область) в рамках седьмого этапа Альфа-Банк Кубка России сезона-2023/2024 прошла мужская гонка преследования свободным стилем. Победителем стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Архангельскую область. По чистому времени лучшим стал его напарник Савелий Коростелёв, выступающий за этот же регион.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Гонка преследования. Свободный стиль. 15 км
03 апреля 2024, среда. 13:00 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Архангельская область
34:27.3
2
Сергей Устюгов
ХМАО-Югра
+16.3
3
Егор Митрошин
Москва - Республика Мордовия
+29.9

Финал Кубка России по лыжным гонкам проходит в формате мини-тура. Спортсмены вышли на старт в соответствии с положением после спринта. В зачёт шли результаты, показанные лыжниками в квалификации спринтерской гонки, за вычетом бонусных секунд в соответствии с занятым местом в раунде прямого выбывания. Из результата победительницы вычиталось 60 секунд, у второго места — 56 секунд, у третьего — 52 и так далее до 30-го места.

Топ-6 лыжников, показавших лучший результат по чистому времени в гонке преследования:

1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 33.49.
2. Илья Семиков (Республика Коми) +0.00,4.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +0.14.
4. Артём Мальцев (Тюменская область) +0.19.
5. Алексей Червоткин (Архангельская область) +0.21.
6. Евгений Семяшкин (Республика Коми) +0.32.

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