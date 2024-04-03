«Это печально и стыдно». Тириль Венг — об уходе тренера женской сборной Норвегии

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Венг прокомментировала уход Стига Руне Квина с поста тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«Эта новость меня удивила. Думаю, это печально и стыдно. Мы были очень довольны работой Стига и надеялись, что он по-прежнему будет с нами. Но я понимаю это решение и поддерживаю его. Это произошло после сезона, в котором многие, включая меня, показали неудачные результаты. Стиг помог наладить атмосферу в команде и вселил в нас уверенность, а также обучил новым навыкам. Мне будет не хватать его и его хорошего настроения. Надеюсь, мы найдём хорошую замену», — приводит слова Венг NRK.

Напомним, Стиг Руне Квин работал в женской сборной Норвегии с 2022 года. Уход из сборной Норвегии специалист объяснил накопившейся усталостью.