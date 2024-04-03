Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это печально и стыдно». Тириль Венг — об уходе тренера женской сборной Норвегии

«Это печально и стыдно». Тириль Венг — об уходе тренера женской сборной Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежская лыжница, двукратная чемпионка мира в эстафете Тириль Венг прокомментировала уход Стига Руне Квина с поста тренера женской сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«Эта новость меня удивила. Думаю, это печально и стыдно. Мы были очень довольны работой Стига и надеялись, что он по-прежнему будет с нами. Но я понимаю это решение и поддерживаю его. Это произошло после сезона, в котором многие, включая меня, показали неудачные результаты. Стиг помог наладить атмосферу в команде и вселил в нас уверенность, а также обучил новым навыкам. Мне будет не хватать его и его хорошего настроения. Надеюсь, мы найдём хорошую замену», — приводит слова Венг NRK.

Напомним, Стиг Руне Квин работал в женской сборной Норвегии с 2022 года. Уход из сборной Норвегии специалист объяснил накопившейся усталостью.

Материалы по теме
Тренер женской сборной Норвегии по лыжным гонкам покинул свой пост
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android