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Александр Легков рассказал о подготовке к Югорскому марафону

Александр Легков рассказал о подготовке к Югорскому марафону
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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков рассказал о подготовке к Югорскому лыжному марафону, который пройдёт 6-7 апреля в Ханты-Мансийске.

«Как готовиться? Да я не заканчивал. С тех пор как я завершил карьеру, я постоянно продолжаю готовиться. Передо мной открывается много спортивных праздников, соревнований, марафонов, в том числе комментирование. Я остаюсь неизменным экспертом лыжных гонок. Югорский марафон — это здорово. Мне нравится выступать, пытаться усидеть за лидерами, которые приезжают каждый год. Я понимаю, что в 40 лет можно не сильно отстать от действующих спортсменов. Югорский марафон — это традиция, это любовь с первого взгляда. Югра — регион, за который я выступал долгое время, поэтому могу считать его своим вторым домом. Надеюсь, что буду приезжать сюда каждый год. Готовлюсь к марафону серьёзно. Завтра масс-старт, сегодня накатаем лыжи, увидим пункты питания, новых конкурентов. А завтра будем наслаждаться спортивным праздником, потому что снега осталось немного. Я очень рад находиться здесь. Желаю всем завтра быстрых ног и лучшего результата», — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

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