Легков: хотел захватить действующих спортсменов на Югорский марафон, но у них финал КР

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков высказался о том, почему на Югорском лыжном марафоне выступит не так много звёзд спорта.

«Было желание захватить сюда с собой действующих спортсменов. Я уже их захватывал на Гонку Легкова в феврале. Но сейчас у них финал Кубка России. Они готовились к этим соревнованиям, там идёт борьба за второе и третье место в зачётах. Место там очень хорошее, красивое. Все бы хотели приехать, но так совпали даты, что приходится биться в Кировске за победу, за очки. С одной стороны, очень здорово, когда приезжают звёзды. Но, с другой стороны, когда звёзд не так много, обычные люди, которые хотят попасть на марафон, начинают активнее регистрироваться. Знаете почему в этом году 3700 человек зарегистрировалось? Здесь очень хороший призовой фонд, здесь встречают как дома, очень любят. В этом году не так много звёздных спортсменов, которые заберут твоё на финише. Благодаря этому и идёт развитие лыжного спорта.

Так что в этом году звёзд всем хватит. Один Евгений Дементьев чего стоит! Будем всех встречать на финише с поцелуями. Желаю, чтобы был тут в Югре когда-то был Васалоппет. Места для этого есть. И 90 тысяч человек могут тут стартовать!» — передаёт слова Легкова корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.