Зайцева — о Югорском марафоне: мы со Слепцовой украсим эти соревнования

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала о подготовке к Югорскому лыжному марафону. Спортсменка считает, что она вместе с другой биатлонисткой Светланой Слепцовой украсит соревнования.

«Зарубы между биатлонистами и лыжниками? Ну со Светланой (Слепцовой) мы с мужчинами точно зарубаться не будем. Есть какие-то девочки-лыжницы? (смеётся). Мы со Светланой, я думаю, просто поучаствуем в этом красивом соревновании, получим заряд положительных эмоций. Мы дадим выиграть любителям и профессионалам, которые хотят победить в марафоне. Мы просто как участники будем украшать этот марафон», — передаёт слова экс-биатлонистки корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.

Югорский лыжный марафон пройдёт с 6 по 7 апреля в Ханты-Мансийске.