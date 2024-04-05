Червоткин: обыгрывать Большунова возможно. Но всё время говоришь об этом, а не получается

Российский лыжник Алексей Червоткин, чемпион и призёр Олимпийских игр, который сегодня, 5 апреля, стал третьим в гонке на 15 км классикой на этапе Кубка России в Кировске, прокомментировал свой проигрыш трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову и оценил своё выступление.

«Обыгрывать Большунова возможно. Но вроде всё время говоришь, говоришь об этом, а не получается. Либо рядом, либо с проигрышем, как сегодня.

По лыжам у меня сегодня нет претензий к сервису, но есть претензии к самим лыжам — очень плохое держание было, приходилось много скакать и на это тратить силы, нежели где-то отрабатывать участки. Когда выходишь из подъёма, у тебя нет комфортного толчка, ты «пляшешь» и от этого устаёшь. Далее на равнине вложиться бы, а ты уже в подъём наелся. С этими лыжами ничего лучше нельзя было сделать — что есть на данный момент, на том и бегаю. Повторю, к работе ребят у меня претензий нет, все бегут на одинаковом варианте держания и скольжения, но сам инвентарь подвёл.

По ходу гонки я сначала был огорчён, был момент, когда мне до третьего места даже было 10 секунд. Я удивился — почему так складывается-то? Настрой на гонку у меня был совершенно другой, хотел бороться за первое место, а тут даже до призов далеко. Но удалось всё же бронзу взять. В нынешнем сезоне в классике я на всех гонках был в призах — либо второй, либо третий, кроме этапа в Тёе. Классикой я стабилен, в отличие от конька. Но этого мало — о первых местах теперь буду думать в следующем сезоне. Пока есть желание — нужно стараться, выжимать максимум и из подготовки, и из сезона. А ещё хотелось бы без болячек», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.