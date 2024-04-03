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Лыжи, финал Кубка России — 2024, итоги гонок преследования, почему Большунова наградили, хотя он проиграл

«Было бы смешно выиграть в таком состоянии». Большунов вновь вернулся на вершину
Андрей Шитихин
Александр Большунов
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А лучшим в гонке преследования на Кубке России стал Савелий Коростелёв.

Финал Альфа-Банк Кубка Росси по лыжным гонкам, который проходит в Кировске, продолжился гонками преследования, в которых оказалось сразу по два победителя – тот, кто физически финишировал первым, и тот, кто показал лучшее время по чистому ходу.

После поражения в спринте Александр Большунов вновь вернулся на вершину. 24 секунды отставания от захватившего лидерство в мини-туре Ивана Горбунова трёхкратный олимпийский чемпион ликвидировал очень быстро. А затем Большунов, Горбунов и Сергей Устюгов начали отрываться от большой группы, в которой был и сенсационный медалист спринта Дмитрий Пузанов, и Сергей Волков, и Сергей Ардашев, и другие.

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После второй пятёрки начались настоящие разборки. Большунов устроил длинный финиш, весь круг отмолотив в своей высокой дистанционной скорости. Внешне пусть и не очень заметно это было, но Александр начал отъезжать от Устюгова. От Сергея, в свою очередь, откатился Горбунов, не выдержавший такого темпа.

Большунов одержал уверенную победу и захватил лидерство в мини-туре.

«Поражение в спринте никак меня не зависело. С таким самочувствием, которое было вчера, было бы очень смешно, если бы я одержал победу. Но у меня и сегодня не было той лёгкости и тех кондиций, которые были и должны быть. Добегаю финал Кубка России и дальше отдыхать», — сказал Сан Саныч после награждения.

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Устюгов дотерпел и стал вторым. Второе место у него и в зачёте мини-тура.

«Рад, что наконец-то добрался до пьедестала. Это мой второй личный подиум в этом сезоне. Хорошо, что Большунов начал убегать и мы с ним ушли в отрыв. В конце начал уставать. Впереди ещё две гонки. Надеюсь сохранить второе место», — сказал Устюгов.

А в битве за третье место Егор Митрошин опередил всех остальных, включая и показавшего лучшее время гонки Савелия Коростелёва. Митрошин после финиша признался, что по ходу гонки почти умер, но потом вновь воскрес. И на повороте на финишную прямую сумел-таки занять лучшую позицию.

Коростелёв, который на спринте не прошёл даже квалификацию, в преследовании был неудержим. Он натягивал с самого старта, и, если бы не такое большое отставание изначально, наверняка вмешался бы в борьбу за победу. Что было в спринте – не знают ни он, ни его тренер Егор Сорин.

«Я просто вчера весь день настраивался, чтобы сегодня вот так выйти и отыграть. Жалко, конечно, что Саша сбежал и что на финише я третье место упустил. Если бы боролись за место, то на последнем подъёме более тактически бы работал, чем на время. Это тоже личные очки в общий зачёт, это дополнительное вроде как вознаграждение. Поэтому я бежал за чистым временем, и то, что получилось заехать пятым, — я очень рад», — сказал Коростелёв.

Иван Горбунов, который долгое время шёл третьим, в итоге стал 11-м. На последнем подъёме из-за контакта с Алексеем Червоткиным у него отстегнулись обе лыжи, и ему пришлось обратно за ними спускаться и надевать.

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В женской гонке стартовавшая первой с небольшим отрывом Вероника Степанова никого к себе не подпустила и этот отрыв только увеличила. Второй финишировала Мария Истомина, на финише опередившая Татьяну Сорину. А лучшее время в гонке показала Анастасия Кулешова, которой только не лучший результат в спринте не позволил побороться за топ-3 именно по финишу. 18-летняя Алина Пеклецова по чистому времени стала третьей, уступив Веронике Степановой всего одну секунду.

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