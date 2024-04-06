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Поршнев и Легков финишировали 4-м и 5-м в Югорском марафоне, выиграл Алипкин из Рязани

В Ханты-Мансийске в рамках 11-го Югорского лыжного марафона, который организован при поддержке группы ВТБ, завершилась гонка на 50 км свободным стилем.

Победу в марафоне одержал Андрей Алипкин из Рязани. Его результат — 1 час 59 минут 33 секунды. Вторым финишировал лыжник из Сургута Рифат Сафиуллин. Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Баграшов (Удмуртия).

Российский биатлонист, призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете Никита Поршнев занял четвёртое место, опередив на одну позицию олимпийского чемпиона-2014 в Сочи в лыжной гонке на 50 км Александра Легкова.

11-й Югорский лыжный марафон. 50 км свободным стилем. Мужчины.

1. Андрей Алипкин (Рязанская область) — 1:59.33.

2. Рифат Сафиуллин (Тюменская область) — 1:59.33.

3. Дмитрий Баграшов (Удмуртия) — 1:59.34.

4. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) — 1:59.34.

5. Александр Легков (Московская область) — 1:59.35.

6. Руслан Аблязизов (Пермский край) — 1:59.35…

8. Евгений Белов (Тюменская область) — 1:59.36…

10. Андрей Мельниченко (ХМАО-Югра) — 1:59.38.