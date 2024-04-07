Червоткин: Большунова накрыло, а я чуть перезагрузился, хватило сил на финиш масс-старта

Российский лыжник Алексей Червоткин, чемпион и призёр Олимпийских игр, высказался о своём противостоянии с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым на финише масс-старта в гору на последнем этапе Кубка России в Кировске. Спортсмен на последних метрах вырвал серебро на этой дистанции.

«У нас не было какого-то принципиального соперничества на финише, просто так сложилось: Саню Большунова накрыло, а я чуть перезагрузился, и мне хватило сил на этот рывок.

Каждый подъём в гору даётся по-разному. Это всегда тяжело, но ощущения всегда разные, поэтому сложно сравнивать гору в Кировске с «Тур де Ски». Но там ты уже находишься на высоте и поднимаешься ещё выше.

На финише сегодня были судороги. Проблемы начались после заключительного рывка. Сейчас чувствуется, что нога забита, но я могу ходить, наступать на неё нормально. Бывало ли хуже? Нет, не было такого», — сказал Червоткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.