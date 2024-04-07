Савелий Коростелёв выиграл масс-старт в гору в Кировске, Александр Большунов стал третьим
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Российский лыжник Савелий Коростелёв выиграл масс-старт свободным стилем на 10 км в гору, проходивший в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область). На финише спортсмен на 9,2 секунды превзошёл ближайшего преследователя — чемпиона и призёра Олимпийских игр Алексея Червоткина.
Замкнул тройку сильнейших в этой гонке трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Спортсмен проиграл победителю 14,8 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап, Кировск
Мужчины. Масс-старт в гору, 10 км
1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 29.29,3.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 9,2 секунды.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +14,8.
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