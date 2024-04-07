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Савелий Коростелёв выиграл масс-старт в гору в Кировске, Александр Большунов стал третьим

Савелий Коростелёв выиграл масс-старт в гору в Кировске, Александр Большунов стал третьим
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Российский лыжник Савелий Коростелёв выиграл масс-старт свободным стилем на 10 км в гору, проходивший в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске (Мурманская область). На финише спортсмен на 9,2 секунды превзошёл ближайшего преследователя — чемпиона и призёра Олимпийских игр Алексея Червоткина.

Замкнул тройку сильнейших в этой гонке трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Спортсмен проиграл победителю 14,8 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России. Седьмой этап, Кировск
Мужчины. Масс-старт в гору, 10 км

1. Савелий Коростелёв (Архангельская область) — 29.29,3.
2. Алексей Червоткин (Архангельская область) — отставание 9,2 секунды.
3. Александр Большунов (Архангельская область) +14,8.

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 7, Кировск, Россия
Мужчины. Масс-старт. Свободный стиль. 10 км
07 апреля 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Архангельская область
29:29.3
2
Алексей Червоткин
Архангельская область
+9.2
3
Александр Большунов
Архангельская область
+14.8
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