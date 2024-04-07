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Большунов получил награду за победу в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024

Большунов получил награду за победу в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024
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Российский лыжник Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион, представляющий на внутренних стартах Архангельскую область, победил в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России в сезоне-2023/2024. Также спортсмен одержал победу в спринтерском и дистанционном зачётах.

Сегодня, 7 апреля, после окончания этапа в Кировске, спортсмен получил награду за победу в общем зачёте турнира.

Фото: Федерация лыжных гонок России

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговым положением спортсменов в топ-5 в общего зачёта Кубка России среди мужчин.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение

1. Александр Большунов (Архангельская область).
2. Савелий Коростелёв (Архангельская область).
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).
4. Илья Семиков (Республика Коми).
5. Алексей Червоткин (Архангельская область).

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