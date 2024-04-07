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Стала известна сумма призовых Большунова за победу в общем зачёте Кубка России

Российский лыжник Александр Большунов, трёхкратный олимпийский чемпион, представляющий на внутренних стартах Архангельскую область, получил 1 млн рублей за первое место в общем зачёте Альфа-Банк Кубка России в сезоне-2023/2024. Савелий Коростелёв, занявший второе место, получил 700 тыс. рублей. Бронзовый призёр общего зачёта Сергей Ардашев заработал 500 тыс. рублей.

Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение

1. Александр Большунов (Архангельская область).

2. Савелий Коростелёв (Архангельская область).

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан).

4. Илья Семиков (Республика Коми).

5. Алексей Червоткин (Архангельская область).

Отметим, победу в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024 среди женщин одержала Вероника Степанова, представляющая Архангельскую область.