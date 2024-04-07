Вероника Степанова победила в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024

Российская лыжница Вероника Степанова, олимпийская чемпионка 2022 года, которая на внутренних соревнованиях представляет Архангельскую область и Камчатский край, победила в общем зачёте Кубка России в сезоне-2023/2024. Также спортсменка стала лучшей в дистанционном зачёте и зачёте среди юниоров 21–23 лет.
Отметим, что лучшей в спринтерском зачёте стала Анастасия Фалеева.
Сегодня, 7 апреля, после окончания заключительного этапа Кубка России в Кировске, Степановой была вручена награда за победу в сезоне.
Фото: Федерация лыжных гонок России
Лыжные гонки. Кубок России. Общий зачёт. Женщины. Итоговое положение
1. Вероника Степанова (Архангельская область — Камчатский край).
2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область — Республика Мордовия).
3. Елизавета Пантрина (Тюменская область).