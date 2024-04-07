Нисканен отреагировала на пост с семейной фотографией лыжников Терентьевых

Финская лыжница и призёр Олимпийских игр Кертту Нисканен в комментариях к фотографии российских лыжников Александра и Натальи Терентьевых прислала милые эмодзи, выразив свои эмоции.

«Семья», — подписала фото пара спортсменов.

Фото: Из личного архива Терентьевых

Ранее стало известно, что Терентьевы по собственному решению переходят в группу к Егору Сорину в следующем сезоне. Они тренировались у Юрия Бородавко. Этот сезон олимпийская чемпионка Терентьева пропустила из-за операции, а её супруг часто заболевал и иногда не мог участвовать в стартах.

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Напомним, российские лыжники не могут участвовать в международных соревнованиях в связи с решением Международной федерацией лыжного спорта (FIS). Так организация отреагировала на ситуацию на Украине.