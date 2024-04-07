Лыжники Александр и Наталья Терентьевы переходят в группу Егора Сорина

Российские лыжники Александр Терентьев и Наталья Терентьева (Непряева) переходят в группу специалиста Егора Сорина. Об этом заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко, сказав, что это их инициатива.

«Да, они перейдут, это уже точное решение. С чем связано? Это не ко мне вопросы, решение спортсменов.

Придут молодые спортсмены: Егор Митрошин, Алёна Баранова», — сказал Бородавко в видео на YouTube-канале Ивана Докукина.

Сами лыжники комментариев по поводу перехода не давали.

Напомним, олимпийская чемпионка Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон‑2023/2024. Призёр Олимпиады Александр также часто заболевал на протяжении сезона и почти полностью пропустил Спартакиаду сильнейших.