Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжники Александр и Наталья Терентьевы переходят в группу Егора Сорина

Лыжники Александр и Наталья Терентьевы переходят в группу Егора Сорина
Комментарии

Российские лыжники Александр Терентьев и Наталья Терентьева (Непряева) переходят в группу специалиста Егора Сорина. Об этом заявил старший тренер сборной России Юрий Бородавко, сказав, что это их инициатива.

«Да, они перейдут, это уже точное решение. С чем связано? Это не ко мне вопросы, решение спортсменов.

Придут молодые спортсмены: Егор Митрошин, Алёна Баранова», — сказал Бородавко в видео на YouTube-канале Ивана Докукина.

Сами лыжники комментариев по поводу перехода не давали.

Напомним, олимпийская чемпионка Терентьева в сентябре перенесла операцию и полностью пропустила сезон‑2023/2024. Призёр Олимпиады Александр также часто заболевал на протяжении сезона и почти полностью пропустил Спартакиаду сильнейших.

Материалы по теме
Егор Сорин прокомментировал итоги мужского масс-старта в гору в Кировске
Бородавко: Большунов в пасьюте смешал все карты спринтерам
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android