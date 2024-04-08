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Большунов не примет участия в марафоне на 70 км в рамках чемпионата России в Мончегорске

Большунов не примет участия в марафоне на 70 км в рамках чемпионата России в Мончегорске
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжник Александр Большунов закончил выступления в этом сезоне.

«Большунов не будет выступать в Мончегорске, сезон для него закончен. Восьмого числа Саша летит домой», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

14 апреля в Мончегорске (Мурманская область) в рамках чемпионата России состоится масс‑старт классическим стилем на 70 км.

Большунов стал победителем Альфа-Банк Кубка России-2023/2024, а также выиграл дистанционный и спринтерский зачеты турнира. Также он завоевал пять золотых медалей на Спартакиаде сильнейших-2024, которая проходила в феврале и одержал четыре победы на чемпионате России-2024 в Малиновке (Архангельская область).

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