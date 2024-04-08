Карлссон — о возможном переходе тренера в Норвегию: не хотела бы делить его с норвежками

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпионка мира в эстафетах шведка Фрида Карлссон заявила, что не хотела бы делить тренера с женской сборной Норвегии по лыжным гонкам.

Ранее стало известно, что Норвежская лыжная ассоциация рассматривает кандидатуру шведского специалиста Пера Нильссона на пост тренера женской команды Норвегии. Нильссон является личным тренером Карлссон и работает в женской сборной Германии.

«Это было бы странно. Я должна крепче держаться за тебя, Пер! Делить его с командой Германии — это нормально, но я бы не хотела делить его с норвежками», — приводит слова Карлссон Expressen.

Сам Нильссон не стал отрицать интерес со стороны Норвегии, однако сообщил, что не планирует переход в другую команду.

«Да, я недавно подписал контракт с немецкой сборной на два сезона. Останусь там до окончания Олимпийских игр 2026 года», — отметил Нильссон.