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Вайцеховская предположила, что уход Терентьевых от Бородавко мог вызвать Большунов

Вайцеховская предположила, что уход Терентьевых от Бородавко мог вызвать Большунов
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на решение Александра и Натальи Терентьевых покинуть группу Юрия Бородавко. Титулованная пара вошла в состав группы Егора Сорина.

«Переход лыжной четы Терентьевых к Егору Сорину от Юрия Бородавко сколь внезапен, столь же и логичен. Очевидно, что причина не в Наталье — она не выступала весь сезон и поводов быть недовольной тренировочным процессом не должно быть у неё в принципе.

Другое дело — Александр. Сезон вышел у парня достаточно тусклым, и сложно сказать, какая из причин более близка к реальности: то ли сам не тренировался в полной мере (а это вряд ли, поскольку в начале сезона Саша рвался работать за двоих, и мотивация была сильной), то ли внимание тренера было распределено в группе с преимуществом в пользу Александра Большунова. Хотя, возможно, просто накопилась усталость от работы в кругу одних и тех же лиц — такое в спорте тоже бывает.

Что можно сказать наверняка, что интерес к паре (как и к группе Сорина) этот трансфер подогревает знатно. Почему-то кажется, что результат мы увидим достаточно быстро. Тем более что технология возвращения спортсменок в строй после годичного перерыва у тренера прекрасно отработана на собственной жене Татьяне», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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