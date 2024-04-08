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Наталья Терентьева впервые прокомментировала уход из группы Юрия Бородавко

Наталья Терентьева впервые прокомментировала уход из группы Юрия Бородавко
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, обладательница Кубка мира – 2021/2022 Наталья Терентьева (Непряева) впервые прокомментировала уход из группы своего многолетнего тренера Юрия Бородавко в команду Егора Сорина. Вместе с Натальей группу Бородавко покинул и её супруг — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине Александр Терентьев.

«Это решение было не спонтанным, мы обсуждали его с Юрием Викторовичем. Мы искренне благодарны ему за то, что он нас воспитал, сделал теми, кем мы сейчас являемся! Более того, Юрий Викторович был и остаётся нашим личным тренером, а мы его подопечными в Архангельской области.

Так сложилось, что в нашей жизни есть обстоятельства, которые поспособствовали решиться на такие перемены. Мы видим своё дальнейшее развитие в группе Егора Владимировича, с нетерпением ждём подготовки к следующему сезону, чтобы радовать болельщиков своими выступлениями», — написала Терентьева в своих социальных сетях.

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