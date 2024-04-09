Норвежский журналист Сальтведт: не стоит доверять результатам российских допинг-тестов

Журналист и комментатор телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал информацию о том, что Александр Большунов чаще других российских спортсменов проверялся на допинг за январь и февраль 2024 года.

«Я думаю, что эти попытки прославить Большунова непродуктивны. Они делают то, что в таких случаях всегда делали некоторые международные федерации: они тестируют тех звёздных спортсменов, которых нужно, и получают нужные результаты. Русские не заслуживают доверия, когда речь идёт о допинг-тестах на их собственной территории.

Они не могут даже пытаться делать вид, что после Сочи что-то изменилось. Им никто не доверяет.

Повторюсь, они не заслуживают доверия, и в каком-то смысле подозрения только усилились именно потому, что они оказались в изоляции», — приводит слова Сальтведта Fondo Italia.

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов пять раз проверялся Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на допинг за январь и февраль 2024 года. Большунов проходил проверку чаще других спортсменов. Четырежды за первые два месяца 2024 года проверку РУСАДА проходили лыжники Савелий Коростелёв, Анастасия Кулешова и Елизавета Пантрина, а также легкоатлет Константин Крылов.