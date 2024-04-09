Йенссен: наличие 10 женщин и 10 мужчин в сборной Норвегии не гарантирует равенства

Норвежский лыжник Ян Томас Йенссен высказался о балансе между мужчинами и женщинами в сборной Норвегии по лыжным гонкам.

«Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я поддерживаю равенство. Но для меня наличие 10 женщин и 10 мужчин в сборной не гарантирует равенства. Равенство означает, что женская и мужская команды будут иметь одинаковые условия для завоевания медалей на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме. Я думаю, нужно рассмотреть возможность включения в команду большего количества спортсменов. Разница в уровне между мужской и женской командами велика, учитывая, что на Кубке мира в этом году на пьедестал поднялись 15 норвежцев и всего 3 норвежки. Разница большая. Это следует обсудить», — приводит слова Йенссена VG.