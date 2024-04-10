Легков рассказал, каково ему было комментировать гонки с Дмитрием Губерниевым

Российский лыжник и олимпийский чемпион Александр Легков заявил, что комментировать с Дмитрием Губерниевым — это драйв.

«Комментируя с Губерниевым, Трифановым, Соловьёвым или Романовым, я выступаю в роли эксперта и от каждого беру что-то своё. Губерниев очень начитан, он знает многое не только про лыжный спорт и биатлон, но и про другие виды спорта тоже. Комментировать с ним в тандеме – это, конечно, же, драйв. А я люблю драйв, так мне очень нравится. Я как человек-адреналин, поэтому всегда пытаюсь лезть туда, где сложно», — приводит слова Легкова Metaratings.

Лыжник также охарактеризовал каждого из комментаторов, с которыми ему приходилось работать, восхитившись знаниями Василия Соловьёва и отметив дружелюбие Ильи Трифанова.

Ранее Легков сказал слова поддержки в адрес хоккеиста Александра Овечкина, который приближается к рекорду лучшего на данный момент снайпера НХЛ — Уэйна Гретцки.