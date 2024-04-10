«Я буду болеть за Александра». Легков — о том, что Овечкин может побить рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион и лыжник Александр Легков высказал слова поддержки в адрес российского хоккеиста Александра Овечкина, играющего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команду «Вашингтон Кэпиталз». Спортсмен заявил, что будет болеть за него.

«Я вижу, что Овечкин догоняет Гретцки, и ему остаётся не так много шайб, чтобы побить рекорд. Я был бы счастлив, если бы он смог это сделать. В новостях пишут, что Овечкин – один из немногих спортсменов, который в каждом сезоне забрасывает больше 30 шайб. Я буду болеть за Александра.

Надеюсь, что он продолжит свою карьеру и обгонит Гретцки. Я думаю, если он побьёт рекорд, это будет одним из главных событий российского спорта в XXI веке. Сейчас об этом говорят не только в России, но и, я думаю, во всём мире тоже. Будем желать ему стать лучшим хоккеистом в мире», — приводит слова Легкова Мetaratings.

Напомним, Овечкин защищает цвета американского клуба с 2005 года. Сейчас у нападающего 63 (30+33) очка по системе «гол+пас». Всего за карьеру в НХЛ он забросил 852 шайбы, и лишь 42 отделяют его от рекорда Уэйна Гретцки — 894. Россиянин уже преодолел порог в 801 гол, побив тем самым рекорд Горди Хоу.