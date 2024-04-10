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«Они ведут себя по-хамски». Легков — о допуске россиян под нейтральным флагом на ОИ-2024

«Они ведут себя по-хамски». Легков — о допуске россиян под нейтральным флагом на ОИ-2024
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Олимпийский чемпион и российский лыжник Александр Легков заявил, что за рубежом ведут себя неправильно и если бы сейчас выпала возможность поехать на Олимпиаду, он бы отказался.

«Я просто понимаю, что они абсолютно неправильно поступают, и это видно в каждом интервью. Они ведут себя по-хамски.

Поехал бы я на Олимпиаду? Об этом можно размышлять бесконечно. Изначально было сказано, что российские спортсмены должны отказаться от страны и не поддерживать спецоперацию – тогда они могут поехать. Потом они убрали эти заявления, заявив, что спортсмены могут ехать под нейтральным статусом, но они не могут давать интервью, находиться на открытии и закрытии и так далее. Понятно, что цель любого спортсмена – это олимпийская медаль, к тому же спортивный век недолгий.

Бывают разные повестки: после допинговой истории в Сочи была одна ситуация, а сейчас – другая. Если вы хотите узнать моё мнение, я бы не поехал», — приводит слова Легкова Metaratings.

Лыжник также отметил, что он рассуждает со своей точки зрения и у тех, кто мечтает об олимпийской медали, рассуждение иное, поэтому их нельзя осуждать за решение ехать.

Отметим, что ранее биатлонистка Ольга Зайцева также говорила, что сейчас на Олимпиаду она бы не поехала, но атлеты вправе решать это сами.

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