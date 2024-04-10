«Нужно делать что-то грандиозное и глобальное». Легков — о замене ОИ на свою альтернативу

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам — 2014 Алексей Мягков заявил, что российские старты улучшаются и есть возможность придумать альтернативу Олимпийским играм вместе с дружественными странами.

«Я замечаю тенденцию, что российские старты в лыжах и биатлоне улучшаются. Очень надеюсь, что так и будет продолжаться дальше, и мы нисколько не будем сожалеть о том, что мы не соревнуемся на международных стартах. Главное, чтобы ребята не потеряли мотивацию, потому что у всех в голове остаётся мечта выступить на Олимпиаде – ради этого спортсмены и занимаются. Мир в любом случае уже перевернулся, так что если уж так пошло, почему бы не перевернуть его и в спорте? У нас других вариантов нет, надо что-то делать.

Может быть, нужно сделать что-то на уровне Олимпиады у нас в стране вместе с дружественными государствами. Не стоит сидеть и гадать на кофейной гуще, когда же нас пустят – нужно делать что-то грандиозное и глобальное», — приводит слова Легкова Metaratings.

Ранее российский лыжник говорил о том, что не поехал бы сейчас на Олимпиаду из-за условий, который выставил МОК.

Напомним, сейчас на Олимпиаду-2024 могу поехать 55 одиночных спортсменов. Выступать они будут под нейтральным флагом, без гимна страны.