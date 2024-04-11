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Сорин: победа Коростелёва над Большуновым в гонке в гору дорогого стоит, это почётно

Сорин: победа Коростелёва над Большуновым в гонке в гору дорогого стоит, это почётно
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о победе лыжника Савелия Коростелёва в масс-старте свободным стилем на 10 км в гору, прошедшем в рамках заключительного этапа Альфа-Банк Кубка России в Кировске. Тренер отметил значимость победы Коростелёва в борьбе с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Мы примерно понимали, что ждать от Большунова. Он участвовал в «Тур де Ски», показывал достойные результаты на этапах в гору. Притом нельзя было сказать, что это его конёк. Вместе с тем мы не знали, как будет себя чувствовать на длинном подъёме Коростелёв. Оказалось, что он «горняк». Состояние Большунова не могу комментировать, но обыграть лидера мировых лыж в любом случае приятно и почётно. Это дорогого стоит», — приводит слова Сорина пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, Большунов стал третьим в гонке в гору. Второе место занял лыжник Алексей Червоткин. Несмотря на успешный результат, Коростелёв не смог опередить Большунова в борьбе за победу в общем зачёте мини-тура в Кировске.

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