Коростелёв: царь горы — это круто! Рад, что получилось задушить темпом самого Большунова

Российский лыжник Савелий Коростелёв прокомментировал свою победу в масс-старте свободным стилем на 10 км в гору, который прошёл сегодня, 7 апреля, в рамках заключительного этапа Кубка России в Кировске.

«Царь горы — это круто! Хоть чего-то я теперь царь (смеётся). Но я не ожидал, что всё так получится. Когда я сегодня вышел на разминку, ощущения были не те, как перед классикой или гонкой преследования. Чуть похуже себя чувствовал, была уже усталость от мини-тура. Так что я очень рад, что сегодня получилось так пробежать и что получилось задушить темпом самого Сан Саныча.

Эмоции зашкаливают. Такая гора! Такой финиш! Такие виды! Здесь шикарная атмосфера, болельщики стояли везде, и в начале горы, и в середине, и сверху. Ты постоянно бежишь в живом коридоре, и это добавляет сил. Просто вау! Я получил очень большое удовольствие от всего этого. Правда, мой организм не такое сильное удовольствие получил (улыбается).

Такую гонку надо проводить каждый год. Единственная проблема в том, что мы не можем приехать сюда в середине сезона, чтобы провести большой мини-тур. А в конце сезона даже четыре гонки даются через силу, не говоря уж о пяти-семи, которые нам нужны. Думаю, нужно искать место, где можно провести нечто подобное в середине сезоне, чтобы не было так холодно», — сказал Коростелёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.