«Я встрял». Брат Хэмилтона рассказал о своей лудомании

Сводный брат Льюиса Хэмилтона Николас в своей книге «Теперь я привлёк ваше внимание» рассказал о своей лудомании, которая в 2017 году довела его до депрессии. Сейчас брат семикратного чемпиона Формулы-1 чувствует себя намного лучше и рад, что этот трудный период в его жизни остался позади.

«Я хотел больше выигрышей, но проигрыши меня не останавливали. Это загнало меня в тупик. Я не мог не думать об этом – я просто хотел вновь вернуться к своему компьютеру», – пишет он.

Сообщается, что Николас проиграл несколько тысяч фунтов стерлингов. В какой-то момент он был вынужден продать свой «Мерседес» C63, который он получил в подарок от Льюиса.

«Мне было так стыдно, что я использовал этот подарок для оплаты счетов. Было такое чувство, будто я украл деньги у своего брата, и я так и не простил себе этого. В конце концов я потерял всё. Я встрял. В моей квартире был балкон, и я думал о том, чтобы просто спрыгнуть с него», — отметил он.

Николас родился на два месяца раньше срока, что привело к частичному повреждению его мозга и повлияло на рост мышц. Но он осуществил свою мечту и участвовал в чемпионате Великобритании по гонкам на кузовных машинах.