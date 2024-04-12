Клебо созвал пресс-конференцию, на которой может объявить о возвращении в сборную Норвегии

Сегодня, 12 апреля, пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо проведёт пресс-конференцию, сообщает NRK.

Ожидается, что на встрече с журналистами норвежский спортсмен объявит о возвращении в сборную Норвегии. В прошлом году Клебо покинул национальную команду из-за разногласий с Норвежской лыжной ассоциацией в вопросах условий подготовки и взаимодействия со спонсорами. Перед стартом сезона Клебо подписал стандартный контракт с организацией, позволяющий выступать на гонках Кубка мира.

В сезоне-2023/2024 Клебо занял второе место в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам серди мужчин. Победу в общем зачёте одержал норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен. В 2025 году в Тронхейме (Норвегия) пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта.