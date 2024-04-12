Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Йоханнес Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии

Йоханнес Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо объявил о возвращении в сборную Норвегии. Спортсмен проведёт в расположении национальной команды следующие два сезона.

«Мне нравится быть с товарищами по команде, я хорошо со всеми общаюсь, с персоналом тоже нет проблем. В прошлом году обстоятельства сложились так, что находиться в команде оказалось сложно. Но мы добились прогресса. Я рад, что мы достигли соглашения и заключили его заблаговременно. Официально я присоединюсь к сборной 1 мая», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Напомним, в прошлом году Клебо покинул национальную команду из-за разногласий с Норвежской лыжной ассоциацией в вопросах условий подготовки и взаимодействия со спонсорами. Перед стартом сезона Клебо подписал стандартный контракт с организацией, позволяющий выступать на гонках Кубка мира.

Материалы по теме
Клебо проиграл Кубок мира! Удивительно — он забрал 16 гонок, но даже этого не хватило
Клебо проиграл Кубок мира! Удивительно — он забрал 16 гонок, но даже этого не хватило
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android