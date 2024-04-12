Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Спонсор, привлёкший в Архангельскую область Большунова и Степанову, ушёл из лыжных гонок

Спонсор, привлёкший в Архангельскую область Большунова и Степанову, ушёл из лыжных гонок
Аудио-версия:
Комментарии

Группа компаний «УЛК» (крупнейший лесопромышленный холдинг России) объявила, что больше не будет спонсировать лыжные гонки в Архангельской области. Ранее активы компании привлекли в область таких топовых российских спортсменов, как Александр Большунов, Вероника Степанова, Александр Терентьев, Савелий Коростелёв, Алексей Червоткин и других.

«В конце марта супругами Счастливыми было инициировано коллективное письмо родителей и тренеров СШОР УЛК на имя губернатора области с критикой в адрес работы Группы компаний УЛК. Я согласен с тем, что недостаточно хорошо разбираюсь в лыжном спорте и что мы не уделяли должного внимания учебно-тренировочному процессу. В связи с этим мной было принято решение выйти из наблюдательного совета и всех соглашений по СШОР УЛК и Малиновке. Все объекты недвижимости в Малиновке, принадлежащие ГК УЛК, мы безвозмездно передаём правительству Архангельской области.

Обращаюсь к администрации СШОР – с этого момента прошу больше не использовать корпоративную символику УЛК (наименование, логотип и т. д.) в документах, на баннерах, спортивной форме, атрибутике, оформлении территорий, мероприятий и т. д. Я очень прошу не раздувать эту тему и не комментировать моё решение – мы сделали так, как вы хотели!» — говорится в официальном заявлении генерального директора ГК УЛК Виктора Буторина.

Материалы по теме
«Хоть чего-то я теперь царь!» В последней гонке сезона Коростелёв обыграл Большунова
«Хоть чего-то я теперь царь!» В последней гонке сезона Коростелёв обыграл Большунова
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android