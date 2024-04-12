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Юлия Ступак: прострелило спину, настроение — лежать и грустить

Юлия Ступак: прострелило спину, настроение — лежать и грустить
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете лыжница сборной России Юлия Ступак (Белорукова) откровенно рассказала о своём эмоциональном состоянии подписчикам.

«Настроение сегодня – лежать и грустить. Прострелило спину, хотя давно такого не было. Началась весенняя аллергия… И ещё хочется уткнуться в плечо любимому мужу вместе с сыном.

В такие моменты стараюсь проживать каждую эмоцию, даю ей ход, не прячу. К вечеру настроение будет уже совсем другое, я знаю. А пока восстанавливаюсь после съёмок морально и физически», — написала Ступак в своих социальных сетях.

29-летняя Ступак, помимо эстафетного золота с Олимпиады-2022, имеет в своём активе три бронзовые награды с ОИ, а также серебро и две бронзы с чемпионатов мира.

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