Олимпийская чемпионка Денизе Херрман-Вик сообщила о беременности

Олимпийская чемпионка 2022 года в индивидуальной гонке немецкая биатлонистка Денизе Херрман-Вик сообщила в социальных сетях, что готовится стать мамой.

Напомним, в середине сентября Херрман вышла замуж за бывшего немецкого лыжника Томаса Вика, а в марте объявила о завершении карьеры.

«Наша любовь растёт. Мы счастливы и ждём не дождёмся, когда сможем заключить тебя в свои объятия!» – подписала радостный пост немка.

Фото: из личного архива Денизе Херрман-Вик

33-летняя Херрман до сезона-2018/2019 выступала в лыжных гонках. В данном виде она является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в эстафете. В биатлоне ей удалось достичь большего: помимо звания олимпийской чемпионки, она завоевала золото чемпионата мира – 2019 в индивидуальной гонке, а также серебро ЧМ-2020 в той же дисциплине. Денизе неоднократно выигрывала гонки на этапах Кубка мира.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.