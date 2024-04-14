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Калле Хальфварссон во второй раз стал отцом

Калле Хальфварссон во второй раз стал отцом
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Шведский лыжник Калле Хальфварссон во второй раз стал отцом 11 апреля, у него родилась дочь. Об этом он сообщил на следующий день в своих социальных сетях.

Фото: Из личного архива Калле Хальфварссона и его жены

«Вчера, 4.11, наконец-то приехала наша малышка», — написал лыжник под своим постом.

В середине 2022 года Хальфварссон и его партнерша Изабель стали родителями маленького Каспера-Ло, который теперь стал старшим братом девочки, имя которой еще не выбрали.

По словам самого лыжника, он хочет, чтобы дочь назвали Стеллой.

Напомним, сам спортсмен в конце сезона задумывался о том, чтобы оставить профессиональный спорт. Причиной таких размышлений было то, что у шведской федерации лыжного спорта не самое лучшее финансовое положение, а лыжнику необходимо кормить семью и двоих детей.

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