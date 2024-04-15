На гонке серии Ski Classics из-за постороннего на трассе произошёл завал

Во время заключительной гонки марафонской лыжной серии Ski Classics Янтелоппет произошёл завал спортсменов.

Причиной завала стал посторонний, вышедший на лыжню на пункте питания спортсменов. В него въехали несколько лыжников. Позже стало известно, что посторонним был сервисёр Петтер Мюльбак, отец лыжника Альвара Мюльбака. Среди участников завала оказался лыжник команды Team Aker Dæhlie Макс Новак, который финишировал третьим в этой гонке.

«Да, там произошёл инцидент, почти покушение на убийство. Я был на грани истерики и думал, что гонка для меня окончена», — приводит слова Новака NRK.

Позже Мюльбак-старший принёс извинения Новаку за произошедшее.

«Я разговаривал с Максом и извинился перед ним. Здесь нет ничего страшного, но неприятно, когда такое происходит. Я не стоял между лыжнями. Это несчастный случай, гоночный инцидент в сервисной зоне», — отметил Петтер Мюльбак.