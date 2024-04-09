Лу Жанмонно выступит в гонке на 100 км в рамках марафонской лыжной серии Ski Classics

Французская биатлонистка Лу Жанмонно выступит в заключительной гонке марафонской лыжной серии Ski Classics сезона-2023/2024. Французская спортсменка примет участие в гонке на 100 км Янтелоппет, которая состоится в Норвегии 13 апреля.

«Я выступлю вместе с друзьями. Наша единственная цель на это мероприятие — развлечься», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Лу Жанмонно заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по биатлону среди женщин, уступив лидеру 23 очка. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Лу Жанмонно заняла итоговое первое место в зачёте гонок с общего старта среди женщин на Кубке мира в минувшем сезоне.