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Призёр ЧМ по фристайлу Станислав Никитин объявил о завершении карьеры

Призёр ЧМ по фристайлу Станислав Никитин объявил о завершении карьеры
Станислав Никитин
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года по фристайлу Станислав Никитин объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом «Чемпионату» сообщил сам спортсмен.

«Я закончил профессиональную карьеру. Уже на Спартакиаду-2024 ездил не в качестве спортсмена, а в качестве судьи», — сказал Никитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Никитину 28 лет. Он завоевал бронзовую награду ЧМ-2019 в Парк-Сити (США) в командной акробатике. Россию на том турнире также представляли Любовь Никитина и Максим Буров. Спортсмен также является призёром этапов Кубка мира (2017, 2018) и серебряным медалистом Универсиады-2019 в Красноярске в соревнованиях смешанных акробатических команд. В его активе и победа на российском чемпионате в 2017 году.

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